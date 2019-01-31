رياضة | "الشوربجي ومسعد" يصعدان لربع نهائي "موتور سيتي" للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشوربجي ومسعد" يصعدان لربع نهائي "موتور سيتي" للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مروان الشوربجي في الصعود إلى ربع نهائي بطولة موتور سيتي الدولية المفتوحة للإسكواش، والمقامة حاليًا في مدينة ديترويت الأمريكية.

وجاء ذلك بعدما تغلب على مواطنه مازن هشام في لقاء مصري خالص، بنتيجة 3-1 من الأشواط بواقع 11-4، 11-7، 11-13، 11-7 في إطار منافسات الدور الثاني من البطولة.

كما صعد المصري عمر مسعد لربع النهائي، بعد الفوز على الأمريكي كريس هانسون بنتيجة 3-2 من الأشواط، بواقع 11-4، 7-11، 13-11، 8-11، 11-9 في مباراة استمرت 72 دقيقة.

ومن المنتظر أن يواجه الشوربجي، مواطنه عمر مسعد غدًا الخميس في ربع نهائي البطولة.

الجدير بالذكر أن بطولة موتور سيتي الدولية المفتوحة للإسكواش، يبلغ مجموع جوائزها 75 ألف دولار.