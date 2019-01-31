رياضة | تفاصيل جلسة مساعد لاسارتي مع خالد محمود في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة مساعد لاسارتي مع خالد محمود في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سبستيان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، مع بداية انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

ويسعى الجهازين الفني والطبي للتنسيق بشكل مستمر، للتعرف على آخر التطورات في مراحل شفاء اللاعبين المصابين، والاطمئنان بشكل أكبر على العائدين للمشاركة الجماعية؛ لتفادي الإصابات في المرحلة المقبلة.

وتشهد الفترة الحالية محاولات مكثفة لتجهيز اللاعبين المصابين ووضع برنامج يتناسب مع العائدين من اصابات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في ثالث جولات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تدريبات منفردة لصلاح محسن في الأهلي

خاض صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش صباح اليوم ؛استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني، التي تقام يوم السبت المقبل ببرج العرب، في اطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقام صلاح محسن، بالجري المنفرد حول الملعب وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي، لتخفيف الحمل البدني لبعض اللاعبين؛ لتجنب حالة الإرهاق بسبب ضغط المباريات.