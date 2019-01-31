رياضة | الأهلي يجهز 6 نجوم للتخلص من الإصابات

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خاض مروان محسن وإسلام محارب وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وعلي لطفي اليوم تدريبات تأهيلية على ملعب التتش ضمن برنامجهم العلاجي والتأهيلي لتجهيزهم للمشاركة في المران الجماعي.

وأدى مروان وحمدي فتحي ومحارب تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، اشتملت على جانب بدني ومران بالكرة.

وقام رمضان صبحي وعلى لطفي وياسر إبراهيم، بأداء جلسة في الجيم والجري حول الملعب ثم استكملوا مرانهم التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني التي تقام يوم السبت المقبل علي استاد الجيش ببرج العرب في ثالث جولات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حيلة الأهلي لتجنب إصابة حسين الشحات و4 لاعبين

خاض عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد هاني وعلي معلول وصلاح محسن اليوم تدريبات منفردة تحت إشراف اليخاندرو مخطط الأحمال، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش صباح اليوم.

وقام الخماسي بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات خفيفة، ويسعى الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين تجنبا للإرهاق.

وأدى صلاح محسن مهاجم الأهلي تدريبات منفردة اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش صباح اليوم استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني، التي تقام يوم السبت المقبل ببرج العرب، في اطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقام صلاح محسن بالجري المنفرد حول الملعب وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي لتخفيف الحمل البدني لبعض اللاعبين؛ لتجنب حالة الإرهاق بسبب ضغط المباريات.

الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولن العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 27 نقطة

7- المصري البورسعيدي 25 نقطة

8- طلائع الجيش 24 نقطة

9- سموحة 24 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة