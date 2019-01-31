رياضة | حيلة الأهلي لتجنب إصابة حسين الشحات و4 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حيلة الأهلي لتجنب إصابة حسين الشحات و4 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد هاني وعلي معلول وصلاح محسن اليوم تدريبات منفردة تحت إشراف اليخاندرو مخطط الأحمال، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش صباح اليوم.

وقام الخماسي بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات خفيفة، ويسعى الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين تجنبًا للإصابة بالإرهاق أو التعرض لأي إصابات عضلية والتي باتت تطارد القلعة الحمراء.

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وأدى صلاح محسن مهاجم الأهلي تدريبات منفردة اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش صباح اليوم استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني، التي تقام يوم السبت المقبل ببرج العرب، في اطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقام صلاح محسن بالجري المنفرد حول الملعب وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي لتخفيف الحمل البدني لبعض اللاعبين؛ لتجنب حالة الإرهاق بسبب ضغط المباريات.

الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولن العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 27 نقطة

7- المصري البورسعيدي 25 نقطة

8- طلائع الجيش 24 نقطة

9- سموحة 24 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة