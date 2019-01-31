اونلاين | beIN SPORTS | مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو في كأس ايطاليا | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | الامبراطورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر beIN SPORTS | مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو في كأس ايطاليا | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | الامبراطورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق إنتر ميلان فى العاشرة مساء اليوم،الخميس، نظيره لاتسيو ضمن منافسات ربع نهائى كأس إيطاليا على ملعب "جوزيبي مياتزا".

beIN SPORTS | مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو في كأس ايطاليا | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | الامبراطورية

وتأهل النيراتزورى أصحاب الأرض إلى ربع نهائى كأس إيطاليا بعد سحق بينفينتو بنتيجة 6-2 فى دور الـ 16 من المسابقة، كما صعد لاتسيو إلى دور الـ 8 بعد هزيمة نوفارا بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب "الأولمبيكو".

ويسعى إنتر ميلان فى هذة المباراة إلى مصالحة جماهيره بعد الخسارة التى تلقاها ضد تورينو بهدف نظيف بالجولة الـ 21 من مسابقة الكالتشيو.

beIN SPORTS | مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو في كأس ايطاليا | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | الامبراطورية

فيما يتطلع لاتسيو إلى تعديل الأوضاع بعد السقوط على ملعبه ضد يوفنتوس 1-2 بنفس الجولة من الدورى الإيطالى.

موعد مباراة انتر ميلان ولاتسيو في كاس ايطاليا اليوم:-

البطولة : كأس إيطاليا (ربع نهائي).

القنوات الناقلة : غير منقولة على أي قناة عربية .

الملعب : جوزيبي مياتزا .

المعلق : غير مدرج .

موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

beIN SPORTS | مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو في كأس ايطاليا | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | الامبراطورية

وستكون مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا عبر قناة سكاي سبورت إيطاليا HD على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد.

ويتوقع أن يلعب فريق إنتر ميلان:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيدريك سواريس- ميلان سكريِنيار- جواو ميراندا- كوادو أسامواه

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- ماتياس فيسينو- بوليتانو- جواو ماريو- إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: ماورو إيكاردي

beIN SPORTS | مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو في كأس ايطاليا | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | الامبراطورية

ويواجه لوتشيانو سباليتى مدرب إنتر ميلان شبح الرحيل عن القيادة الفنية للنيراتزورى بسبب تذبذب النتائج محلياً، وترددت إنباء حول إقتراب أنطونيو كونتى مدرب تشيلسى السابق من تدريب الإنتر لكن بشرط فشل سباليتى فى الحصول على أى بطولة هذا الموسم وبالأخص كأس إيطاليا حتى وإن نجح فى إنهاء الكالتشيو بالمربع الذهبى.

في حالة توقف البث المباشر للمباراة اضغط هنا