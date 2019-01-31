شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على..السبب في تأجيل الهلال حسم أجانب القائمة الآسيوية والان مع التفاصيل
السعودية نيوز365- تستعد إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة الأمير محمد بن فيصل لإرسال القائمة الأولية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك قبل انتهاء المهلة الأخيرة يوم السبت المقبل.
وأكدت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن إدارة الهلال ستقوم بإرسال القائمة والتي تتضمن 25 لاعباً محلياً، وبدون أسماء الأربعة لاعبين الأجانب.
وكشفت “الرياضية”، أن سبب تأجيل إرسال أسماء الأجانب هو منح الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني الجديد للفريق فرصة اختيار اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في المنافسات الآسيوية، على أن يقوم بتحديدهم قبل مواجهة العين الإماراتي في مباراة افتتاح أمم آسيا يوم 5 مارس المقبل.
ويذكر أن نادي الهلال أعلن عن فسخ تعاقد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق بالتراضي، والتوقيع مع ماميتش لقيادة “الزعيم” بدلاً منه.
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