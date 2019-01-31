شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يتفوق على 6 من أفضل مهاجمي أوروبا والان مع التفاصيل

الخليج 365- خطف الأسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد، الأنظار هذا الموسم بعد تألقه الكبير مع الفريق الملكي في مختلف البطولات.

وأبرزت صحيف "آس" تألق مدافع ريال مدريد الذي نجح في تسجيل 14 هدفا هذا الموسم مع الملكي ومنتخب أسبانيا، متفوقا على 6 من أفضل مهاجمي القارة العجوز على الرغم من لعبه في مركز المدافع.

وأوضحت الصحيفة أن راموس سجل 10 أهداف مع ريال مدريد و4 مع أسبانيا بفضل تنفيذه لركلات الجزاء، ليتخطى كلا من دجيكو مهاجم روما الإيطالي وفيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي اللذان تمكنا من تسجيل 12 هدف فقط هذا الموسم.

كما تفوق قائد ريال مدريد على لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي صاحب الـ13 هدف، فالكاو لاعب موناكو 11 هدف، موراتا لاعب تشيلسي السابق وأتلتيكو مدريد الحالي 9 أهداف وهيجواين مهاجم ميلان السابق وتشيلسي الحالي برصيد 8 أهداف.

وتمكن راموس من تسجيل 8 من أهدافه عن طريق ركلات الجزاء، بينما أحرز باقي الأهداف من ضربات رأسية.

ومن بين الأهداف الـ10 التي سجلها مع ريال مدريد، كان خمسة منهم في الدوري الأسباني، وثلاثة في كأس ملك أسبانيا، وهدفان في كأس السوبر الأوروبي و كأس العالم للأندية .