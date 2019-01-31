شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتش يعود للدوري الإنجليزي مرة أخرى والان مع التفاصيل

الخليج 365- أفادت بعض وسائل الأعلام الإنجليزية عن اقتراب عودة المهاجم المخضرم بيتر كرواتش لاعب ستوك سيتي إلى البريميرليج مرة أخرى.

وكشفت صحيفة "تليجراف"، أن صاحب الـ38 عاما توجه إلى نادي بيرنلي من أجل اتمام الفحص الطبي، قبل أعلان عودته مرة أخرى للدوري الإنجليزي.

وسيحصل نادي ستوك سيتي على خدمات سام فوكس لاعب بيرنلي في صفقة تبادلية مع دفع 7 مليون جنيه أسترليني لبيرنلي.

وسبق لكرواتش اللعب في العديد من أندية الدوري الإنجليزي، حيث لعب سابقا في أندية، توتنهام، بورتسموث، أستون فيلا، نوريتش سيتي، ساوثهامبتون، ليفربول، ستوك سيتي.