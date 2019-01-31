شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش خارج قائمة ريال مدريد أمام جيرونا بكأس أسبانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه التي تتكون من 20 لاعبا استعدادا لمباراة جيرونا التي تقام اليوم ضمن منافسات إياب ربع نهائي كاس ملك اسبانيا.

وشهدت القائمة المستدعاه غياب كلا من، الكرواتي لوكا مودريتش للراحة، اودريوزولا، فاييخو، ابراهيم دياز وماريانو دياز.

وجاءت القائمة كالتالي، كورتوا، نافاس، لوكا، راموس،كارفخال، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجولين، كروس، كاسيميرو، فالفيردي، يورنتي، اسينسيو، إيسكو، سيبايوس،بنزيما، بيل، فاسكيز وجونيور.

ويأمل الفريق الملكي في ضمان التأهل لنصف النهائي وتكرار الفوز على الفريق الكتالوني، بعدما سبق وانتصر عليه في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" بأربعة أهداف مقابل هدفين.