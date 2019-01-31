شكرا لقرائتكم خبر عن ويليان على أعتاب باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- كشفت شبكة “سكاي سبورتس”، عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع البرازيلي ويليان، وأوضحت أن النادي الفرنسي يسعى لتقديم عرضًا لإدارة فريق تشيلسي الإنجليزي بشأن اللاعب.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس”، بأن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في التعاقد مع اللاعب لتعويض غياب نيمار دا سيلفا الذي خضع للإصابة في مشط قدمه اليمنى وسيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع على الأقل ، دون خضوعه لأي نوع من أنواع العمل الجراحي.

وأكملت الشبكة، بأن باريس سان جيرمان سيحاول إنهاء الصفقة لصالحه، وإقناع إدارة تشيلسي بالاستغناء عن لاعبه البرازيلي.

وجذب ويليان أنظار العديد من الأندية بمستواه الجيد الذي يقدمه، ويسعى أكثر من نادي في الحصول على خدماته ولكن يبقي أمام الفريق الفرنسي مهمة صعبة لإقناع تشيلسي بالإستغناء عن اللاعب، بعد تقديم فريق برشلونة الإسباني عرضًا بمبلغ 50 مليون يورو، بالإضافة إلى مالكوم، ولكن إدارة البلوز رفضت.