شكرا لقرائتكم خبر عن فيلايني يؤكد رحيله للدوري الصيني والان مع التفاصيل

الخليج 365- أثار البلجيكي مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد، التساؤلات حول رحيله عن صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر فيلايني على حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي "انستجرام" صورة له في المطار وهو يتسعد للسفر وعلق عليها قائلأ: " هيا بنا" في أشارة لأقتراب انتقاله للدوري الصيني.

وكانت وسائل الأعلام الإنجليزية أكدت موافقة فيلايني على الرحيل إلى صفوف شاندونج الصيني بعقد يمتد حتى 3 سنوات مقبلة.

وانتقل صاحب الـ31 عاما إلى صفوف الشياطين الحمر عام 2013 قادما من صفوف إيفرتون مقابل 27 مليون جنية أسترليني.