شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي السعودي ينجح في ضم القحطاني والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- كشفت تقارير صحفية، اليوم، عن توصل إدارة نادي الفيصلي السعودي إلى اتفاق مع نظيرتها في نادي أبها من أجل التعاقد مع عبدالله القحطاني لاعب الثاني والمنتخب السعودي للشباب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن اللاعب سيتواجد في مقر النادي الفيصلي اليوم من أجل التوقيع على عقود الانضمام لمدي 5 سنوات، موضحةً أن ناديه أبها سيحصل على 700 ألف ريالاً نظير بيع اللاعب.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن إدارة نادي الفيصلي حصلت على موافقة القحطاني للانتقال إلى الفريق في يناير الجاري، من أجل تدعيم خط الوسط والعودة لاستكمال المنافسة هذا الموسم من جديد بعد الخسارة أمام الباطن.

وخسر فريق الفيصلي أمام نظيره نادي الباطن بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي.