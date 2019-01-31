شكرا لقرائتكم خبر عن ماميتش يصل الرياض لتولي القيادة الفنية للهلال والان مع التفاصيل

الخليج 365- وصل الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني الجديد لفريق الهلال وذلك لبدء مشواره مع الزعيم خلفاً للبرتغالي جورجي جيسوس.

وأعلنت أدارة الهلال مساء أمس عن تعاقدها مع الكرواتي لتولي القيادة الفنية للفريق بعد أنهاء التعاقد مع البرتغالي جيسوس بالتراضي بين الطرفين.

وسيتولى زوان ماميتش مهمة تدريب نادي الهلال لمدة موسم ونصف على أن يبدأ مهامه اعتباراً من تدريبات الفريق اليوم الخميس.

وسبق لماميتش تدريب دينامو زغرب الكرواتي وتوج معه بثلاثة ألقاب للدوري الكرواتي ولقبين كأس كرواتيا، كما تولى القيادة الفنية لنادي النصرفي السعودية موسم 2016 - 2017.

و نجح ماميتش الموسم الماضي في التتويج بلقبي دوري وكأس الأمارات مع العين، بالأضافة لتحقيقه لمركز الوصيف في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الأمارات ديسمبر الماضي.