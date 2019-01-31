رسميًا.. الهلال السعودي يضم نجم يوفنتوس السابق

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٣١ يناير ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، ضم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، من تورونتو إف.سي الكندي، وأضاف الهلال في بيان مقتضب عبر حسابه في تويتر، أن نجم يوفنتوس السابق وقع العقد في لوس أنجلوس في أمريكا، لمدة 3 مواسم، وسينضم للفريق خلال الأيام المقبلة بعد إنهاء الإجراءات الرسمية، ونشر الهلال مقطع فيديو للاعب الإيطالي وهو يوقع العقد مع محمد بن فيصل رئيس الهلال، ويأتي التعاقد مع جيوفينكو بعد ساعات من إعلان الهلال انفصاله عن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بالتراضي وتعيين الكرواتي زوران ماميتش مدربا جديدا.
وبدأ جيوفينكو البالغ عمره 32 عاما، مسيرته في يوفنتوس في 2006 ولعب في إمبولي وبارما على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى بطل إيطاليا في 2012، وبعد 3 سنوات رحل إلى تورونتو الكندي الذي قضى معه 4 مواسم ناجحة شهدت الفوز بلقب دوري المحترفين الأمريكي في 2017. ?? صور من توقيع "seba" مع @m_bin_faisal #جيوفينكو_هلالي#الهلال
وبدأ جيوفينكو البالغ عمره 32 عاما، مسيرته في يوفنتوس في 2006 ولعب في إمبولي وبارما على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى بطل إيطاليا في 2012، وبعد 3 سنوات رحل إلى تورونتو الكندي الذي قضى معه 4 مواسم ناجحة شهدت الفوز بلقب دوري المحترفين الأمريكي في 2017.— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC)
📸 صور من توقيع "seba" مع @m_bin_faisal #جيوفينكو_هلالي#الهلال pic.twitter.com/YhXzDpXpJG— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 31, 2019
وعاد جيوفينكو في أكتوبر الماضي إلى قائمة المنتخب الإيطالي، وذلك للمرة الأولى بعد غياب استمر لمدة 3 سنوات، وذلك لثقة مدرب الفريق، روبرتو مانشيني في قدراته الكبيرة، بعد تألقه المثير للإعجاب رفقة تورونتو، حيث حصد 3 ألقاب في البطولة الكندية، وأحرز اللاعب 68 هدفا في 114 مباراة في الدوري مع تورونتو.
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