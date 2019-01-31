الامارات | الإمارات رسمياً تحتج على مجنسي منتخب قطر

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات رسمياً تحتج على مجنسي منتخب قطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر في اتحاد كرة القدم لـ " الإمارات اليوم" اتحاد الكرة تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد الاتحاد القطري لكرة القدم طاعنا عدم اهلية مشاركة اللاعبين المجنسين في المنتخب القطري خلال المباراة التي جمعت المنتخبين الجمعة الماضية على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي في الدور نصف النهائي لكأس أمم سيا 2019،

وأشار المصدر إلى أن الشكوى ضد اللاعبين المجنسين المعز علي وبسام الراوي وأن اتحاد الكرة اعد ملفا كاملا في هذا الخصوص الى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.