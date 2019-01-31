الامارات | بالفيديو .. الرميثي: مستوى رياضتنا مخيف وسنقطع المعونة عن الاتحادات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. الرميثي: مستوى رياضتنا مخيف وسنقطع المعونة عن الاتحادات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا «الإمارات 2019» اللواء محمد خلفان الرميثي، أمس، قمة القيادات الرياضية العالمية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي على مدار يومين، أن مستوى الرياضة في دولة الإمارات مخيف وسيكون هناك إعادة تقييم وعمل شامل من أجل تطوير الرياضة بشكل كامل.

وقال الرميثي، في تصريح لقناة أبوظبي الرياضية: "يجب أن نجدد الدماء في اتحاداتنا الرياضية، وفرضت هيئة الرياضة على الاتحادات بالفعل برامج فنية لتطوير مستوى الرياضة على مدار السنوات الثمانية القادمة، وسيسير تقييم من قبل الهيئة والاتحاد الغير ملتزم سيتم قطع المعونة عنه، حيث أن حكوماتنا لن تضييع الأموال هباءً بدون فائدة".

وأضاف رئيس الهيئة: "سيكون هناك مرحلة من الانضباط وسنقود الحركة الرياضة في دولتنا بالشكل المناسب مع اخوانا في اللجنة الأولمبية الوطنية، لاعادة رياضتنا إلى الوجهة، اليوم نحن متأخرين في كل الرياضات بشكل مخيف جداً ويجب ان نعود".

وتابع الرميثي عن مشاركة منتخبنا الوطني في كأس آسيا، "أتوجه بالشكر على الجمهور الوفي الذي حضر مباريات المنتخب والذي زاد في العدد بشكل تدريجي، حتى وصل إلى ملحمة في المباراة الأخيرة بشكل لم أشاهده من قبل في استاد محمد بن زايد، وكان يجب على الجمهور أن يكون متواجد من البداية فهذا دوره في الوقوف خلف منتخب بلاده، كما أن حضور الشيخ محمد بن زايد شجع الجمهور على الحضور وتبع ذلك حضور الشيخ هزاع بن زايد وهو ما أعطى في النهاية صورة رائعة للجمهور في مباراة الدور قبل النهائي".

وأوضح الرميثي، أن ملفات اتحاد الكرة والمدرب يوجد هناك جهات أخرى ستبحث فيها من أجل وضع الخطط الاستراتيجية التي تنجح في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح قبل خوض مشوار كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.