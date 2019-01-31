شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على قيد رباعى الفريق بالقائمة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، على قيد الرباعي المغربي خالد بوطيب وأحمد سيد «زيزو» ومحمد عبدالسلام ومحمد حسن، في قائمة الزمالك الأفريقية، وذلك قبل غلق باب القيد الأفريقي، مساء اليوم الخميس.

وبذلك سوف تكون القائمة الأفريقية للللزمالك 30 لاعبا، حيث كان قد سبق له قيد 26 لاعبا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك، القاهرة مساء اليوم الخميس، متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، لمواجهة فريق جورماهيا، في افتتاح مشوار الفريق، في دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية والمقرر لها الأحد المقبل، 3 فبراير.