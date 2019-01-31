شكرا لقرائتكم خبر عن بريميرليج (24): تعثر أول لليفربول بعيدًا عن «الكبار».. وأكبر سقوط لتشيلسي منذ 23 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت مباريات الجولة 24 من البريميرليج مساء أمس، الذي شهد لعب 4 مباريات متبقية من الجولة التي لُعبت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

ليفربول سقط في فخ التعادل على ملعبه ضد ليستر سيتي، عندما أجبره الضيوف على التعادل بنتيجة 1-1 في مباراة شهدت غياب محمد صلاح عن التسجيل في البريميرليج للمرة الأولى منذ بداية يناير الحالي.

وتقدم ليفربول في النتيجة عبر الجناح السنغالي ساديو ماني الذي سجل بعد 121 ثانية من بداية المباراة مسجلًا اسرع هدف لليفربول في الدوري هذا الموسم، والهدف الأسرع للفريق منذ أبريل 2016.

لكن المدافع الإنجليزي الدولي هاري ماجواير عدل النتيجة للضيوف في نهاية الشوط الأول، ليحافظ الضيوف على هذه النتيجة ويصبحون أول فريق يخرج من ملعب أنفيلد بنقطة في البريميرليج هذا الموسم منذ مانشستر سيتي في أكتوبر 2018.

وتوقفت سلسلة انتصارات ليفربول المتتالية في أنفيلد والتي وصلت إلى 7 مباريات، لكن نتيجة الأمس لم تكن سيئة إجمالًا مع توسيع الفريق لفرق النقاط بينه وبين مانشستر سيتي إلى 5 نقاط في صدارة الترتيب، مستغلًا سقوط أقرب ملاحقيه أمام نيوكاسل يونايتد.

واستقبل ليفربول أهداف على ملعبه للمباراة الثالثة على التوالي، بعد أن كان استقبل أهداف على ملعبه في مباراتين فقط من بين أول 9 مباريات لعبها في أنفيلد هذا الموسم، في حين أصبح ليستر سيتي أول فريق من خارج التوب 6 لا يتعرض لهزيمة من ليفربول في البريميرليج هذا الموسم.

وفي الساحل الجنوبي الإنجليزي، تلقى تشيلسي أثقل هزيمة له في البريميرليج منذ 23 عام، وذلك عندما سقط برباعية نظيفة ضد مضيفه بورنموث، في نتيجة لم يتعرض لها تشيلسي في البريميرليج منذ خسارته من ليفربول في سبتمبر 1996 بنتيجة 5-1.

وخسر تشيلسي مباراته الثانية على التوالي في البريميرليج للمرة الأولى منذ مارس 2018، عندما تلقى الخسارة من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على التوالي.

وأظهر تشيلسي تراجعًا عند هذه المرحلة من الموسم بمقارنة وضع الفريق في الموسم الماضي بعد 24 جولة، حيث جمع الفريق هذا الموسم 47 نقطة بعد أول 24 جولة، وهو العدد الأقل بـ3 نقاط بالمقارنة بوضع الفريق عندما نفس المرحلة في البريميرليج الموسم الماضي.

وعلى ملعب ويمبلي، ثأر توتنهام من واتفورد عندما هزمه بنفس الطريقة التي خسر بها من الفريق في الدور الأول.

وكان توتنهام متأخرًا في النتيجة بهدف نظيف حتى أخر 10 دقائق من المباراة، لكن الفريق سجل هدفين وقلب تأخره لفوز بنتيجة 2-1، ليرد الدين لواتفورد الذي كان هزمه بسيناريو مماثل في مواجهة الدور الأول.

النتيجة جعلت توتنهام يحافظ على مركزه الثالث ويقترب أكثر من مانشستر سيتي، بعد أن رفع السبيرز رصيد نقاطهم إلى 54 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني حاليًا.

وحافظ توتنهام على انطلاقته المثالية هذا الموسم محققًا أفضل رصيد من النقاط بعد أول 24 جولة في عهد البريميرليج، وعادل الفريق يوم أمس الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية لفريق في البريميرليج دون التعادل، عندما وصل بالأمس لمباراته رقم 28 المتتالية دون تعادل (4 في نهاية الموسم الماضي و24 في الموسم الحالي: فاز في 21 وخسر 7)، معادلًا الرقم القياسي المدون باسم بولتون واندررز (28 مباراة متتالية).

وفي ملعب سانت ماري، نجا أصحاب الأرض من الهزيمة ضد ضيوفهم، كريستال بالاس، عندما سجل لاعب الوسط الإنجليزي جيمس وارد براوس هدف التعادل لساوثهامبتون قبل نهاية المباراة بـ13 دقيقة، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1-1.

وسجل وارد براوس للجولة الثالثة على التوالي مسجلًا إجمالي 3 أهداف في أخر 3 مباريات في البريميرليج، وهو العدد الذي يساوي ما سجله في الـ39 مباراة الماضية له في المسابقة.

وواصل الجناح الإيفواري ويلفريد زاها تألقه خارج قواعد فريقه بتسجيله هدفه الرابع هذا الموسم، ليسجل جميع أهداف فريقه هذا الموسم بعيدًا عن سيلهورست بارك، لكن الجناح الإيفواري تعرض لخيبة في نهاية المباراة بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه نتيجة الاعتراض بشكل غير لائق.