جاريث بيل يقترب من نادي المئة مع ريال مدريد

بات المهاجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني قريبا من تحقيق رقم قياسي جديد يسطر في سجلاته التاريخية خلال مسيرته الكروية مع المرينجي، وذلك في حالة مشاركته مع فريقه في مباراة اليوم أمام جيرونا في إياب دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويفصل بيل عن تحقيق هذا الرقم الجديد، هدف وحيد ليصل مجموع أهدافه مع «المرينجي» إلى 100 هدف وينضم لنادي المائة، خاصة أن المباراة ستكون أمام خصم معروف جيدًا للويلزي ونجح في هز شباكهم في مواجهتين.

ونجح جاريث بيل في تسجيل 99 هدف خلال 213 مباراة مع ريال مدريد، ويعتبر هذا المعدل ليس جيدًا مقارنة بزملائه في الثلاثي الهجومي للنادي الملكي، حيث بيل يسجل 0.46 هدف في كل مباراة، بينما استطاع كريم بنزيما إحراز 207 هدف خلال 445 مباراة، ويبتعد عن زميله السابق كريستيانو رونالدو الذي سجل 1.02 هدف كل مباراة.

ودائمًا كانت أرقام بيل مع الفريق الأبيض محلًا للشك، وعدم الرضا، فنجح الويلزي في تسجيل 11% فقط من إجمالي أهداف ريال مدريد منذ موسم 2013-2014، وهو معدل فقير للغاية بالنسبة لمهاجم يلعب في فريق «المرينجي».

ومن ناحية أخرى، يستطيع بيل تسجيل هدف كل 160 دقيقة، ومنها أهداف مصيرية ومهمة هزت الشباك في النهائيات ووصل عدد أهداف في المباريات النهائية إلى 4 أهداف، أبرزها هدفه في شباك برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا في عام 2014 وهدفين أمام ليفربول في نهائي كارديف خلال بطولة دوري أبطال أوروبا.