الهلال السعودي يسعى لضم نجم اليوفينتوس السابق

شهدت أروقة نادي الهلال السعودي ليلة ساخنة، مساء الأربعاء، بعدما واصلت إدارة النادي برئاسة الأمير محمد بن فيصل، عملها من أجل تدعيم صفوف الفريق بلاعبين من الطراز العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

ليلة جماهير الهلال بدأت بالإعلان عن رحيل المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق، بالتراضي بين الطرفين، لعدم رغبته في الاستمرار خلال الموسم المقبل، حسبما جاء في البيان الذي نشره الحساب الرسمي للنادي السعودي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي.

وفي البيان ذاته، أعلنت إدارة «الزعيم» التعاقد مع جهاز فني جديد، بقيادة الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي، ونادي العين الإماراتي، ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لمدة عام ونصف، وأن يبدأ مهامه بداية من يوم الخميس.

ونشر الهلال رسالة شكر للمدرب البرتغالي الراحل، والذي قاد الهلال على مدار نصف موسم، بداية من أغسطس 2018، وخاض 20 مباراة في كل المسابقات، حقق خلالها الفوز في 15 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وخسر مباراة واحدة، وتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب الوصافة.

وعلى صعيد آخر، حصلت إدارة الهلال على توقيع الإيطالي سباستيان جيوفينكو، قادمًا من نادي تورنتو إف سي الكندي، في صفقة لم يعلن كلا الناديين عن قيمتها المالية.

وتواجد رئيس الهلال، الأمير محمد بن فيصل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، للتوقيع مع جيوفينكو، اللاعب السابق في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، وأشار الحساب الرسمي لـ «الزعيم» إلى أن الدولي الإيطالي السابق يستعد للالتحاق بتدريبات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء الإجراءات الرسمية.

وبدأ جيوفينكو مسيرته الكروية في صفوف فرق الشباب مع نادي يوفنتوس الإيطالي، ليتدرج فيها ويصل إلى الفريق الأول في موسم 2006-2007، قبل أن تتم إعارته لنادي إيمبولي في موسم 2007-2008، نادي بارما في الفترة من 2010 وحتى 2012، قبل أن ينهي مسيرته مع «البيانكونيري» في يناير 2015، وينتقل إلى صفوف نادي تورنتو الكندي، الذي يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وشهد الدوري الأمريكي، سطوع نجم جيوفينكو بصورة كبيرة للغاية، حيث تواجد في فريق نجوم الدوري لأربعة مواسم على التوالي، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري عام 2015، والحذاء الذهبي لهداف البطولة في العام ذاته.

وخلال الساعات القليلة الماضية، وصل الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني الجديد لنادي الهلال إلى العاصمة السعودية، الرياض، لبدء مهمته رسميًا مع «الزعيم»، حيث قال المدرب الكرواتي في كلماته الأولى لدى وصوله: «أنا سعيد بالعمل في الهلال، لقد بدأ وقت العمل، وليس هناك وقت للحديث».

ويواجه ماميتش تحديات مهمة في النصف الأخير من الموسم، حيث سيحاول إيصال الهلال إلى لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي يحمل «نادي القرن الآسيوي» لقبها، كما سيكون التحدي الأهم هو بطولة دوري أبطال آسيا، والتي لم يحقق الهلال لقبها منذ عام 2000، وكان قريبًا من تحقيق اللقب في 2014، و2017، لكنه اكتفى بمركز الوصيف.