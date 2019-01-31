أحمد شوبير: مش كل واحد قاعد في التكييف يقوم ضارب بيانين

صرح نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد شوبير إن على الجميع التعايش مع الوضع التي تعيشه مسابقة الدوري المصري .

وتابع في تصريحات لبرنامجه على إذاعة "أون سبورت": "الأمن أحيانا يطالب بتأجيل مباراة، ويقوم اتحاد الكرة بتأجيلها، لابد أن يتعايش العالم مع ما نعيش فيه".

وواصل "مش كل واحد قاعد في التكييف يقوم ضارب بيانين".

وأختتم "بلندنا تريد مساعدة الجميع، ومدربينا هم من صنعوا كرة القدم في العالم العربي".

يذكر أن تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز أصدر بيانا يهدد فيه إتحاد الكرة المصري أنه يعايير بمكيالين ويرجح كفة بعض الفرق على بعضها وسوف يصعد الأمر للفيفا .