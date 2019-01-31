أشاد ماوريسيو بوكيتينو المدرب الأرجنتيني ، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي،خلال مقابلة مع شبكة «ESPN» العالمية بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، وتحدث عن وضع ميسي مع منتخب الأرجنتين .

وقال مدرب توتنهام: "ميسى لاعب لا يصدق، وبالنسبة للاعب ميسي يجب أيضا أن يشعر بالملل عندما يسمع ما يقال عنه (ضحك)".

وتابع: "الجميع يقولون عنه أشياء كثيرة.. لكن أفضل وصف هو القول إنه من حسن حظنا أنه وجد في عصرنا هذا لكي نستمتع به وبكرة القدم التي يقدمها".

وأكمل: "وفي نفس الوقت يمكننا مواجهته، فمشاهدته ينافسنا هو شيء رائع وفريد".

ودافع عن ميسي عند سؤاله عن وضعه مع منتخب التانجو ومعاناته من الكثير من الانتقادات بعد مونديال روسيا الأخير، قائلا: «بالنسبة لي ميسي لا يفتقد لشيء في المنتخب الوطني، وتكمن المشكلة في الهيكل الإداري في التعامل مع المشاكل وإدارة الفريق».

وواصل بالإشادة بتعامل إدارة برشلونة معه عن الأرجنتين، مردفا: "ولأسباب مختلفة، كان الأمر معقدا للغاية في الآونة الأخيرة، فالأرجنتين لم تعرف الطريقة لجعل ميسي يلمع ويتألق، فميسي هو ميسي في أي مكان، ولكن بدون إدارة جيدة يصعب عليه أن يلعب كما يفعل مع برشلونة".

وحول غياب ميسي عن المشاركة في المباريات الودية مع المنتخب، أكد بوكيتينيو أنه سيعود للمشاركة من جديد، قائلا: «سيتخذ ليو قرار العودة عندما يريد، وبالنسبة لي كأرجنتيني أتمنى أن أراه دائما مع المنتخب».

وتابع مدحه في ليو: "اللاعبون الكبار مثل ميسي يعيشون دائما تحت ضغط، في كل مرة تراه فيها، تنتظر منه أن يحقق أفضل أداء ويسجل هدفا رائعا، وهذا بالنسبة لأي إنسان آخر، فإنه من الصعب للغاية التعامل مع هذا الضغط داخليا، ولكن ميسي بجانب كونه لاعبا كبيرا وعلى مستوى عالمي والأفضل في العالم، فهو من الأشخاص الذين يديرون مع الضغوط بشكل أفضل، ويتعاملون معها بشكل طبيعي جدا".

وأعترف بوكيتينيو باحترامه وإعجابه الشديد بمواطنه دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، قائلا: "أنا من أشد المعجبين بدييجو سيميوني وأعترف بقيمته كمدرب، فهو منافس كبير".