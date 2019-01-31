شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة الصعود للدوري الممتاز لكرة السلة في أبها.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) &

تنطلق اليوم (الخميس) الدورة الرباعية للصعود للدوري، والتي يستضيفها نادي أبها بمشاركة أربعة أندية (هجر، الشروق، أبها، النور)، وتقام اليوم مباراتان، الأولى تجمع هجر والشروق عند الساعة 4:30، والأخرى تجمع أبها المستضيف مع النور عند الساعة 5:30.

ويقام بعد غد (الجمعة) لقاءان، الأول يجمع النور وهجر، والآخر يجمع الشروق وأبها، وتختم مباريات الدورة يوم (السبت) بلقاء النور والشروق، واللقاء الأخير للتصفيات يجمع أبها وهجر. ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام قيادة مباريات البطولة لكل من عبدالله العجلان، عبدالرحمن البلهيشي، رضا عبدالكريم، ماهر منشي، فيصل بن حسين، فهد المطوع، أحمد كريري.