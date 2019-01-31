انتظم الثلاثى حسام عاشور وصالح جمعة وأحمد الشيخ، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى حسام عاشور من الإصابة بالتواء فى كاحل القدم، كما تعافى صالح من الإجهاء فى العضلة الخلفية والضامة، فيما تعافى الشيخ من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وابتعد عن المشاركة مع الفريق منذ مباراة بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزانى بعد غد السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة سيمبا.. انتظام «الشيخ وجمعة وعاشور» في التدريبات الجماعية للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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