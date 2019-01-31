شاهد.. كيف إطمأن أحمد ناجى على مستوى عواد مع الوحدة السعودى؟

جدة - عمرو شويل نشر أحمد ناجى مدرب حارس المنتخب الوطنى على مواقع التواصل الاجتماعى صورة تجمعه مع محمد عواد ومدرب حراس نادى الوحده السعودى خلال تواجدة فى السعودية.

وكتب مدرب حراس المنتخب المصرى على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اعلى الصورة التى تجمعه مع الثانئى عواد ومدرب حراس الوحده السعودى كالتالى : "عواد ومدرب حراس المرمى مبسوط قوى من كلامه على التزام عواد ف التدريبات وتأثيره فى نتائج فريق الوحده السعودى جلسه رائعه ومدرب مميز".

وكان أحمد ناجى أعلن عن السفر الى السعودية لمشاهدة اللاعبين المحترفين فى الخارج لمتابعة حسين السيد الإتفاق ومحمد عطوه الرائد ومنها الى جده لقضاء اسبوع كامل مع محمد عواد لمتابعة تدريباته.



احمد ناجى

من جانبه، عبر محمد عواد حارس مرمي الوحدة السعودي عن سعادته لاهتمام الجهاز الفني للمنتخب الوطني بالمحترفين المصريين في الدوري السعودي.

قال عواد عبر حسابه علي تويتر، "في البداية كل الشكر لاتحاد الكرة و الجهاز الفني علي الاهتمام الكبير وتوفير كل الدعم للمحترفين في السعودية".

تابع، :"وشكر خاص لكابتن احمد ناجي لوجوده في جدة وحضور التدريبات والمباريات ، هو حافز كبير لي وما لمسته من اهتمام الجميع للمرحلة الهامة في الكرة المصرية".