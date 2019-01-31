النني يتحمل تكاليف جراحة الصليبي لـ"حميدو" مهاجم كوم حمادة

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جدة - عمرو شويل تكفل النجم المصري محمد النني لاعب خط وسط منتخب مصر والمحترف في صفوف الارسنال الانجليزي، بتكاليف اجراء جراحة الرباط الصليبي لمحمد كمال " حميدو" مهاجم وهداف فريق مركز شباب كوم حمادة ، بعد اصابة اللاعب مطلع الاسبوع الحالي في مباراة مركز شباب كوم حمادة وبلطيم بدوري القسم الثالث. جاء تكفل محمد النني بتكاليف إجراء العملية بعد تواصل عدد من افراد الجهاز الفني لمركز شباب كوم حمادة مع النني والذي وافق علي الفور بالتكفل بكافة تكاليف العملية الجراحية للاعب بالاضافة للتكفل بتكاليف العلاج الطبيعي الخاص باللاعب حتي عودته للملاعب . من جانبه، قام ناصر النني والد محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي بزيارة لاعب مركز شباب كوم حمادة في احدي مستشفيات مدينة دمنهور التي سيقوم فيها اللاعب بجراحة الرباط الصليبي حاملا تكاليف العملية الجراحية الخاصة باللاعب الذي يعتبر هداف فريقه بدوري القسم الثالث . حميدو

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