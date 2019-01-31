شكرا لقرائتكم الأهلي يستعيد الشيخ وصالح جمعة..وعاشور جاهز لمواجهة سيمبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

انتظم الثلاثي حسام عاشور وصالح جمعة وأحمد الشيخ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى حسام عاشور من الإصابة بالتواء في كاحل القدم، كما تعافى صالح من الإجهاء في العضلة الخلفية والضامة، فيما تعافى الشيخ من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، حيث ابتعد عن المشاركة مع الفريق منذ مباراة بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.