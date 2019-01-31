شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يقود منتخب مصر فى أمم افريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة خافير أجيرى، ضم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لصفوف الفراعنة قبل بطولة أمم افريقيا التى تنطلق 21 يونيو المقبل.

كشف مصدر بالمنتخب، أن إقامة البطولة على أرض مصر ومطالبة أجيرى بحصد اللقب، دفعه للتنازل مؤقتا عن سياسة خفض أعمار لاعبى المنتخب، على أن يستعين ببعض اللاعبين أصحاب الخبرات مثل عبد الله السعيد الذى يقدم مستوى طيب للغاية مع ناديه.

تابع أنه بخلاف عنصر الخبرة ،هناك حالة من التفاهم بين محمد صلاح لاعب ليفربول والسعيد وهو ما يزيد من قوة المنتخب، موضحا أن استمرار السعيد على هذا المستوى الشرط الوحيد لضمه للمنتخب فى أمم افريقيا.

أضاف المصدر أن جلسة جمعت أجيرى بمسئولى اتحاد الكرة مؤخرا وتم خلالها التشاور حول الاستعداد للبطولة، وطالب مسئولو الجبلاية الخواجة بالاستعانة ببعض اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية الكبيرة للفوز بلقب البطولة التى تقام على أرض مصر.