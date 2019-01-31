شكرا لقرائتكم أجيرى وأبو ريدة يحضران حفل تكريم محمد صلاح فى البرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن مجلس النواب يجهز لحفل تكريم لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى.

وقال سويلم لـ " الخليج 365"، إن أعضاء مجلس الشعب لديهم رغبة كبيرة فى تكريم محمد صلاح تحت قبة البرلمان بعد الانجازات التى حققها على الصعيدين المحلى والعالمى وأخرها فوزه بجائزة أفضل لاعب افريقى للعام الثانى على التوالى بجانب تربعه على قمة هدافى الدورى الانجليزى بـ16 هدفا.

تابع المدير التنفيذى أنه تم الاتفاق أن يكون موعد التكريم فى شهر مارس المقبل، حيث ينضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتى النيجر ونيجيريا، موضحا أن الحفل سيشهد حضور هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكى أجيرى.

يذكر أن محمد صلاح قاد منتخب مصر للتأهل إلى مونديال روسيا، قبل بلوغ نهائى أمم افريقيا 2017 بالجابون.