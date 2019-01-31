بوسطن يواصل صحوته في غياب إيرفينغ

اسماء السيد - واصل بوسطن سلتيكس صحوته في غياب نجمه كايري إيرفينغ عندما أكرم وفادة ضيفه تشارلوت هورنتس 126-94 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهو الفوز الثاني على التوالي لبوسطن سلتيكس في ثاني مباراة يخوضها في غياب صانع ألعابه إيرفينغ الذي تعرض لإصابة في وركه الأيسر في المباراة التي خسرها أمام ضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في العامين الأخيرين 111-115 السبت الماضي، لكن اللاعب سيكون جاهزا لخوض المباراة ضد نيويورك نيكس الجمعة.

ويدين بوسطن سلتيكس، النادي الأكثر تتويجا في الدوري (17 لقبا آخرها عام 2008)، بفوزه إلى لاعبيه الشباب خصوصا البديل جايلن براون (22 عاما) وتيري روزيير (24 عاما) اللذين حقق كل منهما الثنائية المزدوجة "دابل دابل" بتسجيل الأول 24 نقطة مع 10 متابعات، والثاني 17 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، وأضاف جايسون تاتوم (20 عاما) 20 نقطة.

وضرب بوسطن سلتيكس بقوة في الربع الثالث 35-16، ولم يجد لاعبوه أي مقاومة من ضيوفهم بل أنهم وسعوا الفارق في إحدى فترات المباراة إلى 35 نقطة قبل أن يحسموها في صالحهم بفارق 32 نقطة.

وكان كيمبا ووكر أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 21 نقطة، وأضاف مالك مونك 16 نقطة.

وهو الفوز السابع لبوسطن سلتيكس في مبارياته العشر الأخيرة والـ32 في 51 مباراة هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الخامس في المنطقة الشرقية، فيما مني تشارلوت هورنتس بخسارته الـ24 في 50 مباراة وبقي في المركز السابع للمنطقة ذاتها.

- دنفر يواصل مطاردة ووريرز -

واصل دنفر ناغتس مطاردته لغولدن ستايت ووريرز متصدر المنطقة الغربية عندما تغلب على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 105-99.

وهو الفوز الرابع على التوالي لدنفر ناغتس والـ35 في 50 مباراة هذا الموسم فعزز موقعه في المنطقة الغربية خلف ووريرز (36 فوزا في 50 مباراة)، فيما ابتعد نيو أورليانز بيليكانز عن المراكز الثمانية المؤهلة للأدوار النهائية "بلاي أوف" بتراجعه إلى المركز الثالث عشر بعدما مني بخسارته التاسعة والعشرين في 52 مباراة.

وخاض نيو أورليانز المباراة في غياب 4 لاعبين أساسيين بينهم نجمه أنطوني ديفيس المصاب في أحد أصابعه والذي يرغب في ترك الفريق في الأيام القليلة المقبلة.

ورغم ذلك صمد نيو أورليانز أمام دنفر ناغتس الذي حسم المباراة في الثواني الأخيرة بفضل تألق نجمه الصربي نيكولا يوكيتش صاحب الثلاثية المزدوجة "تريبل دابل" (أكثر من 10 في ثلاث من الفئات الإحصائية الخمس الأساسية) بتسجيله 20 نقطة مع 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

ولم يلعب ديفيس، ثاني أفضل المسجلين في الدوري هذا الموسم (معدل 29,3 نقطة في المباراة الواحدة)، مع بيليكانز منذ 12 يوما، كما أنه اختفى من الفيديو التقليدي الذي يعرضه الفريق قبل مبارياته البيتية في الدوري.

وعلى الرغم من أن المسؤولين عن الفريق يؤكدون أن ليس لديهم أي نية للتخلي عن خدماته، فإنهم سيرضخون على الأرجح لرغبته من أجل ضم لاعبين أو ثلاثة لاعبين قبل إغلاق فترة الانتقالات في السابع من شباط/فبراير المقبل، بدلا من أن يرحل مجانا الصيف المقبل عندما ينتهي عقده معه.

وسئم ديفيس (25 عاما) من عروضه وإحصائياته المذهلة دون التألق في الأدوار النهائية، ما دفعه إلى الإعلان عن رغبته في الرحيل والتي كلفته غرامة بقيمة 50 ألف دولار.

ويتنافس لوس أنجليس ليكرز وبوسطن سلتيكس على الظفر بخدمات ديفيس.

وأكد مدربه ألفين جنتراي أنه يعيش في ضبابية كبيرة بخصوص مستقبل ديفيس، وقال "لا أعرف (إذا كان سيلعب مرة أخرى مع نيو اورليانز)، ليس لدي الجواب، ولكن علينا أن ندرس هذه المسألة لتحديد ما هو الأفضل للفريق وله".

- الخسارة الـ11 تواليا لنيويورك -

ومني نيوريورك نيكس بخسارته الحادية عشرة تواليا عندما سقط أمام ضيفه دالاس مافريكس 90-114.

ويعيش نيويورك نيكس أحد أسوأ مواسمه ويعود فوزه الأخير إلى الرابع من كانون الثاني/يناير الحالي عندما تغلب على لوس أنجليس ليكرز 119-112، كما أنه حقق 3 انتصارات منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي مقابل 24 خسارة.

ويحتل نيويورك نيكس المركز الأخير في المنطقة الشرقية برصيد 10 انتصارات و40 خسارة.

وكان كيفن نوكس وتراي بوركي أفضل المسجلين في صفوف الخاسر برصيد 17 و16 نقطة تواليا، فيما برز هاريسون بارنز (19 نقطة) وويسلي ماتيوز (17 نقط’) في صفوف الفائز الذي اكتفى نجمه السلوفيني لوكا دونسيتش بتسجيل 16 نقطة فقط.

واحتاج مينيسوتا تمبروولفز إلى التمديد للفوز على ضيفه ممفيس غريزليز 99-97 (الوقت الأصلي 93-93) بفضل سلة في الثانية الأخيرة لنجمه كارل-أنطوني تاونز الذي اكتفى بتسجيل 16 نقطة فقط.

ولم تنفع ممفيس النقاط الـ26 لنجمه مايك كونلي.

في باقي المباريات، فاز واشنطن ويزاردز على انديانا بايسرز 107-89، وبورتلاند ترايل بلايزرز على يوتا جاز 132-105، وساكرامنتو كينغز على أتلانتا هوكس 135-113، فيما خسر ميامي هيت أمام شيكاغو بولز 89-105.