نانت يكرم "سالا" في الدقيقة التاسعة وخليلوزيتش يذرف الدموع

اسماء السيد - قرر نادي نانت الفرنسي تكريم مهاجمه السابق الأرجنتيني إيميليانو سالا المفقود، وذلك خلال مباراته مع ضيفه سانت إتيان في ختام المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

شهدت المباراة تكريم نانت وجماهيره لمهاجمه السابق الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي اختفت في البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنيسي، الطائرة من طراز "بايبر بيه أيه-46 ماليبو" التي كانت تقله الإثنين قبل الماضي من نانت الى العاصمة الويلزية كارديف للانضمام إلى فريقه الجديد كارديف سيتي المشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتوقفت المباراة دقيقة صمت عند الدقيقة التاسعة تكريما للاعب سالا الذي كان يلعب بالقميص رقم 9 في صفوف نانت.

وارتدى جميع اللاعبين المشاركين في المباراة قمصانا تحمل اسم سالا، كما قامت الجماهير التي احتشدت في ملعب المباراة بالتصفيق بحرارة، في حين بكى مدرب فريق نانت، وحيد خليلوزيتش، حزنا على فقدان اللاعب.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، حيث كان سانت إتيان البادئ بالتسجيل عبر ريمي كابيلا في الدقيقة 58، وأدرك الغاني مجيد واريس التعادل في الدقيقة 70.

ولعب الفريقان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 إثر طرد مدافع نانت البرازيلي فابيو دا سيلفا ولاعب وسط سانت إتيان يان مفيلا.

وعزز سانت إتيان موقعه في المركز الرابع برصيد 37 نقطة مقابل 24 نقطة لنانت الرابع عشر.

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