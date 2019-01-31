شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: حضور أحمد ناجى لمباريات الوحدة السعودى حافز كبير لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد عواد حارس مرمى فريق "الوحدة" السعودى الشكر لاتحاد الكرة المصرى لكرة القدم، وكذلك مدرب حراس مرمى منتخب مصر أحمد ناجى. وقال عواد: " في البداية كل الشكر لاتحاد الكرة و الجهاز الفني علي الاهتمام الكبير وتوفير كل الدعم للمحترفين في السعودية" وتابع عواد: "وشكر خاص لكابتن احمد ناجى لوجوده فى جدة وحضور التدريبات والمباريات، هو حافز كبير لى وما لمسته من اهتمام الجميع للمرحلة الهامة في الكرة المصرية". ونشر عواد صورة تجمعه مع مدرب حراس مرمى منتخب مصر أحمد ناجى.

عواد وأحمد ناجى

عواد يشكر اتحاد الكرة

عواد يشكر أحمد ناجى

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عواد: حضور أحمد ناجى لمباريات الوحدة السعودى حافز كبير لى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.