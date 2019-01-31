شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة ..7 معلومات عن رامون دياز مدرب بيراميدز الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى بيراميدز عن التعاقد مع الأرجنتينى رامون دياز لتولى الإدارة الفنية للفريق الكروى خلال الفترة المقبلة، خلفاً للتوأم حسام وإبراهيم حسن، اللذان أقيلا بعد التعادل مع الزمالك 3/3 بمسابقة الدورى العام . دوت يرصد 7 معلومات عن مدرب بيراميدز الجديد فى الفيديو التالى: ـ السن: 59عاماً ـ بدأ مشواره كلاعب فى فريق ريفير بليت الأرجنتيني ـ اعتزل كرة القدم في 1994 ـ طريقة اللعب المفضلة تدريبيا : 1/2/3/4 ـ تولى تدريب 7 أندية ومنتخب أورجواى ـ البطولات مدربا :

ـ البطولات مدربا : 6 دورى أرجنتينى سوبر أندية أمريكا الجنوبية بطولة الكوبا ليبرتادوريس دورى والكأس بالسعودية ــ آخر ناد تولى تدريبه اتحاد جدة السعودية ورحل عنه 15 سبتمبر

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