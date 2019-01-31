شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة": بدء التصفيات النهائية للموسم السابع من مسابقة إبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة انطلاق التصفيات النهائية للموسم السابع من مسابقة إبداع لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية فى المجالات الأديبة والعلمية، والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويشارك فى الموسم السابع من مسابقة إبداع طلاب وطالبات الجامعات من نحو 145 جامعة حكومية ومعاهد عليا وأكاديميات حكومية وخاصة، وتضم فعاليات المسابقة 23 مجالاً تنافسيًا في مجالات الفنون الشعبية والتشكيلية، العروض المسرحية والموسيقى، الغناء، الابتكارات العلمية، الطالب الطالبة المثالية، الشعر والإنشاد الديني، السيناريو والحوار، الأفلام القصيرة، المراسل التلفزيوني والإذاعي، الدوري الثقافي، الرواية والقصة القصيرة، التأليف المسرحي.

وتجرى حالياً التصفيات النهائية للمجالات الأدبية والفنية على مسرح وزارة الشباب والرياضة بمشاركة لجان التحكيم المكونة من مجموعة من الأدباء والشعراء والفنانين في مختلف مجالات التسابق.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أهمية مسابقة إبداع لطلاب الجامعات فى الكشف عن المواهب الشابة من طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، وتسليط الضوء على إبداعاتهم الفنية والأدبية، مشيدا بمستوى المشاركين في فعاليات الموسم السابع من المسابقة والتى تؤكد أن مصر زاخرة بالمواهب الشابة المبدعة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة توجه الوزارة إلى دعم الشباب الموهوبين من خلال حزمة من البرامج والأنشطة المختلفة، منها مسابقة "إبداع" لطلاب الجامعات، ومسابقة "إبداع" لمراكز الشباب للكشف عن الموهوبين في مراكز الشباب فى مختلف محافظات الجمهورية.