على لطفى يغيب عن مران الأهلي.. وتعليمات خاصة لنيدفيد وشريف وأيمن أشرف

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ويعانى حارس الأهلي من الإصابة فى الكتف، تعرض لها فى إحدى تدريبات الفريق الأحمر قبل المواجهة الماضية أمام وادي دجلة.
فيما عقد الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، جلسة خاصة مع الثلاثى أيمن أشرف وكريم نيدفيد ومحمد شريف لمنحهم بعض التعليمات الخاصة.
وتحدث لاسارتى مع اللاعبين الثلاثة حول بعض الأمور الفنية، وأهمية المباراة المقبلة أمام سيمبا التنزانى، ومنحهم بعض التعليمات الفنية.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني بعد غد السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بالفوز على فيتا كلوب الكونغولى 2-0 ،والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائرى 1-1.
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