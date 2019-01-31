شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يرفض رفع دويدار من قائمته المحلية بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الإنتاج الحربى رفع اسم أحمد دويدار، مدافع الفريق، من القائمة المحلية بعدما تأكد غيابه عن الفريق لنهاية الموسم بسبب الإصابة. ويجرى أحمد دويدار مدافع الإنتاج الحربى اليوم، الخميس، جراحة وتر أكيليس بأحد مستشفيات القاهرة تحت إشراف أحمد عبد العزيز. وكان دويدار قد تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق. ومن المقرر أن يبتعد دويدار عن الملاعب لمدة تقارب الثمانية شهور ليتأكد نهاية موسمه مع العجلات الحربية. ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الجونة المقرر لها السابع من فبراير المقبل فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام . وتعادل الإنتاج الحربى مع الداخلية بهدفين لكل فريق فى الجولة العشرين لمسابقة الدورى العام.

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