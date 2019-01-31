سوبر كورة يكشف كواليس عودة عبد الله السعيد للمنتخب قبل أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة خافير أجيرى، ضم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لصفوف الفراعنة قبل بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تنطلق 21 يونيو المقبل. للتعرف على كواليس قرار أجيرى بعودة أجيرى، اضغط على الرابط التالى:

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