شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على إعارة ميندوجا للطائى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى على إعارة الكاميرونى كريستوفر ميندوجا إلى الطائى السعودى لمدة 6 أشهر.

وكان اللاعب قد انضم إلى صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يتم وضع اسمه على قائمة الانتظار فى الميركاتو الشتوى الحالى، بعد التعاقد مع صفقات جديدة.

وضم الإسماعيلي خلال السوق الشتوية الجارية بينسون شيلونجو وأسامة إبراهيم من سموحة، وأودا مارشال من إنبى ومحمود رضا من وادى دجلة، ومحمود دونجا من الزمالك، ويحيى بن زايد وإبراهيم عبد الخالق الذى كان معارا لحرس الحدود، وكذلك وليد عطية من نفس الفريق.