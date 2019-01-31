اليوم الجديد
تأهل صباح اليوم الخميس، أربعة لاعبين مصريين لدور الثمانية لبطولة "موتور سيتي" المفتوحة للاسكواش المقامة في ديترويت بالولايات المتحدة خلال الفترة من 29 يناير الحالي حتى 2 فبراير المقبل.
فقد تأهل المصنف الأول مروان الشوربجي بعد فوزه على مواطنه مازن هشام بثلاثة أشواط لشوط بنتيجة 11-4، 11-7، 11-13، 11-7 في مباراة استغرقت 46 دقيقة.
كما فاز عمر مسعد المصنف السابع على كريس هانسون الأمريكي بثلاثة أشواط لشوطين بنتيجة 11-4، 7-11، 13-11، 8-11، 11-9 في مباراة ماراثونية استغرقت 72 دقيقة.
بينما تأهل محمد أبو الغار المصنف الثالث على حساب...
كانت هذه تفاصيل خبر تأهل أربعة لاعبين مصريين لدور الثمانية لبطولة موتور سيتي للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.