تأهل أربعة لاعبين مصريين لدور الثمانية لبطولة موتور سيتي للاسكواش

اليوم الجديد

تأهل صباح اليوم الخميس، أربعة لاعبين مصريين لدور الثمانية لبطولة "موتور سيتي" المفتوحة للاسكواش المقامة في ديترويت بالولايات المتحدة خلال الفترة من 29 يناير الحالي حتى 2 فبراير المقبل.

فقد تأهل المصنف الأول مروان الشوربجي بعد فوزه على مواطنه مازن هشام بثلاثة أشواط لشوط بنتيجة 11-4، 11-7، 11-13، 11-7 في مباراة استغرقت 46 دقيقة.

كما فاز عمر مسعد المصنف السابع على كريس هانسون الأمريكي بثلاثة أشواط لشوطين بنتيجة 11-4، 7-11، 13-11، 8-11، 11-9 في مباراة ماراثونية استغرقت 72 دقيقة.

بينما تأهل محمد أبو الغار المصنف الثالث على حساب...