مران الأهلي.. عودة الثلاثي المصاب استعدادًا لمواجهة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في إطار مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأفاد مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، أن تدريبات الفريق اليوم شهدت عودة الثلاثي أحمد الشيخ وصالح جمعة وحسام عاشور بعد التعافي من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا.

وكان صالح جمعة غاب عن التدريبات أمس الأربعاء بسبب الإجهاد الذي تعرضه في العضلة الضمة والخلفية، في المقابل غاب عاشور بسبب الإصابة بالتواء في كاحل القدم، بينما كان يعاني الشيخ من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة تعرض لها خلال مباراة بيراميدز.

وشهد المران أيضًا خوض سداسي الفريق ياسر إبراهيم ومروان محسن وحمدي فتحي وإسلام محارب ورمضان صبحي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مجموعته بعدما جمع أربع نقاط من أول جولتين، في المقابل يأتي فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني في المركز الثاني والثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل فريق شبيبة الساورة الجزائري الترتيب بنقطة واحدة.