المصري: انسحبنا من صفقة شيكابالا.. ورفضنا 55 مليون جنيه لبيع عيسى لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن مفاوضات ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" من صفوف الزمالك فشلت.

وأضاف عضو مجلس المصري في تصريحات إذاعية، اليوم الخميس :"انسحبنا من المفاوضات مع الزمالك لعدم توصلنا لاتفاق مالي مناسب".

وتابع :"رغم اتفاقنا مع شيكبالا إلا أن إدارة الزمالك حددت 8 ملايين جنيه مقابل السماح لاستعارة اللاعب لعام ونصف".

وكان إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري، أعلن عن رغبته في الحصول على خدمات شيكابالا على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وخاض شيكابالا تجربة احترافية قصيرة مع فريق أبولون اليوناني بداية من الموسم الحالي بعدما رحل عن الزمالك على سبيل الإعارة.

وكشف عضو المصري عن رفض ناديه عرضًا ماليًا كبيرًا من نادي بيراميدز من أجل شراء إسلام عيسى، مؤكدًا أن إدارة ناديه تريد الحفاظ على القوام الأساسي بالفريق.

وأوضح :"نادي بيراميدز قدّم لنا عرضًا خياليًا بـ55 مليون جنيه إلا أننا رفضنا بيع اللاعب، وسنبقي على اللاعب حتى بعد نهاية الموسم".

جدير بالذكر أن إسلام عيسى انتقل إلى صفوف المصري في يناير الماضي قادمًا من صفوف النصر في صفقة قدرت بـ10 ملايين جنيه.