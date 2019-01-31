رياضة | راكيتيتش: أتمنى مواجهة ريال بيتيس في نهائي كأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش: أتمنى مواجهة ريال بيتيس في نهائي كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة الإسباني آسفه لهز شباك فريقه السابق إشبيلية في ليلة فوز البارسا 6-1 على الفريق الأندلسي ، في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

واستهل راكيتيتش تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية قائلًا: لدينا رغبة كبيرة في القيام بعملنا بالشكل الأمثل في بطولة الكأس ، قدمنا مباراة كبيرة وإستمتعنا بها ، نحن في الطريق الصحيح.

وأضاف: نحن نحاول التحسن. مازال هناك العديد من المباريات أمامنا ، ومانريده حالياً هو الإستمتاع بالوصول إلى نصف النهائي. هدفنا الفوز بكل شيء وسنحاول القيام بذلك بأفضل طريقة ممكنة.

وأضاف: احترم إشبيلية بشكل كبير ، أنا لا اسجل الكثير من الأهداف وعندما أفعل ذلك ضد إشبيلية ، يؤلمني قليلاً هذا الشيء ، ولكن أنا أنتمي الآن للبارسا وأنا مدين لهم.

وتابع: آمل أن يصل ريال بيتيس إلى نهائي الكأس وأن أسجل في مرماهم.

وعن مستقبله ، قال: منذ قدومي إلى البارسا، لا أعرف كم مرة تم الحديث عن خروجي من البارسا. أنا سعيد للغاية في البارسا وهدفي هو البقاء لوقت طويل هنا.

وأتم: في تصريحي الأخير حول مستقبلي، كان إشارة صغيرة للرئيس بارتوميو، دعونا نرى كيف سيكون وضع تجديد عقدي.