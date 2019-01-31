رياضة | كونتي يعلق على هزيمة تشيلسي من بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي يعلق على هزيمة تشيلسي من بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي، على الأنباء التي ربطت اسمه مؤخراً بالاقتراب من إنتر ميلان.
وأشارت التقارير الواردة من إيطاليا، إلى أن كونتي بات قريبًا من التعاقد مع إنتر ميلان، خلفًا لمواطنه لوتشيانو سباليتي في صيف 2019.
وكانت جماهير إنتر ميلان قد طالبت من قبل بإقالة سباليتي لسوء النتائج، والتعاقد مع كونتي بدلاً منه، بداية من الموسم المقبل.
وفي هذا الصدد قال كونتي: إنتر؟، حتى هذه اللحظة، لم أتلق أي عرض من إيطاليا.
وحول خسارة تشيلسي الثقيلة في الدوري الإنجليزي، قال مدرب البلوز السابق: بورنموث تشيلسي 4-0؟ تشلسي هو الماضي بالنسبة لي، لم أشاهد المباراة.
وتلقى نادي تشيلسي هزيمة قاسية على يد بورنموث بنتيجة 4-0 في إطار الأسبوع الـ24 بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأربعاء.
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