رياضة | مشوار منتخب اليابان حتي نهائي كأس أمم آسيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشوار منتخب اليابان حتي نهائي كأس أمم آسيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب اليابان في الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة كأس أمم آسيا 2019، حيث تخطى الساموراي العديد من العوائق والصعوبات خلال الأدوار الماضية من المسابقة.

ويلتقي منتخب اليابان مع نظيره قطر في نهائي كأس أمم آسيا 2019 وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 1 فبراير المقبل على ستاد مدينة زايد الرياضية.

وفيما يلي نرصد لكم عبر تقرير موقع "الخليج 365 الرياضي" مشوار منتخب اليابان في بطولة كأس أمم آسيا:

وكان منتخب اليابان قد وقع في المجموعة السادسة بجانب منتخبات أوزبكستان وعمان وتركمانستان وتمكن من الفوز بالثلاث مباريات وحصد العلامة الكاملة.

وفاز منتخب اليابان على تركمانستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما تخطى عمان بهدف نظيف وعبر أوزبكستان بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسجل منتخب اليابان في دور المجموعات 9 أهداف وتلقت شباكهم 3 أهداف، أما في دور الـ16 فاز على السعودية بهدف وتخطى فيتنام بهدف في ربع النهائي.

وتأهل منتخب اليابان إلى دور نهائي بطولة كأس أسيا بعد الفوز على إيران بنتيجة 3-0 في مباراة نصف النهائي من البطولة.