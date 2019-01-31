رياضة | ساري يوجه رسالة لجماهير تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يوجه رسالة لجماهير تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي أن الهزيمة القاسية التي مني بها البلوز أمس الأربعاء أمام بورنموث في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، لا تشكل أي تهديد على مستقبله مع الفريق اللندني.

واضطر ساري لمواجهة سيل من الأسئلة عقب المباراة التي سقط فيها تشيلسي برباعية نظيفة أمام بورنموث، وحين سئل عما إذا أصبح الآن تحت الضغط والتهديد بالإقالة وفقدان منصبه، قال: لا. أنا فقط محبط، ولست تحت الضغط، لأنني لم أرى عملي على أرض الواقع، ولذلك أنا محبط، مشيرا إلى أن لاعبيه لم ينفذوا أي شيء من التعليمات أو طريقة اللعب التي تدربوا عليها خلال الأيام التي سبقت المباراة.

وعن رأيه في مجموعة اللاعبين التي لديه في تشيلسي وما إذا كانت أقل من طموحات النادي، قال: أعتقد أن اللاعبين جيدون بما يكفي. لسنا في صدارة الترتيب، لكن لا يمكن أن نخسر من بورنموث 4-0، ولا أقلل من احترامهم. ربما يكون هذا خطئي، لأنني لم أتمكن من تحفيزهم بما يكفي لهذه المباراة.

وسئل ساري عن سبب إبقائه للاعبين داخل غرف الملابس بعد المباراة، فقال: في تلك اللحظة أردت أن أتحدث إليهم على انفراد، بيني وبينهم. أحتاج أن أفهم ما سبب الاختلاف الجذري بين الأداء في الشوط الأول، والشوط الثاني، وسوف أحاول معهم مرة أخرى (الخميس).

وعن عقلية الفريق والمشكلات التي يراها متعلقة بذلك، قال: حتى الآن أرى أن اللاعبين قادرون على مواجهة الفرق الكبيرة، وإظهار ردة فعلهم القوية أمامهم، وعندما نلعب أمام فرق كبيرة نرتقي إلى مستواها على مستوى الأداء والحوافز. لكن في هذه المباراة كان الأمر مختلفا. فجأة وبعد أن اهتزت شباكنا بالهدف الأول لم نقدم أي شيء، ولم نكن قادرين على اللعب. أعتقد أن الموقف مختلف، وكل شيء بالطبع يتعلق بعقلية اللاعبين.

وأخيرا تقدم ساري بالاعتذار لجماهير تشيلسي، وقال: أعتذر بشدة للجماهير، لأنه في الحقيقة يمكنك أن تخسر، ولكن ليس بهذه الطريقة. نحتاج لأن نفهم المشكلة حتى نعمل على حلها.

خسر تشيلسي مباراته الخامسة هذا الموسم تحت قيادة ساري بالدوري الإنجليزي، بينما هي الهزيمة الثانية على التوالي، ليتأخر الفريق اللندني للمركز الخامس، متوقفا عند 47 نقطة يتساوى بها مع أرسنال رابع الجدول.