رياضة | "الخطيب" يطمئن على ترتيبات استقبال الأهلي في تنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخطيب" يطمئن على ترتيبات استقبال الأهلي في تنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواصل مسؤولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع سفارة مصر في تنزانيا من أجل تنسيق رحلة الفريق المرتقبة إلى دار السلام استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 12 فبراير القادم، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويسعى مسؤولو الأهلي للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالرحلة وملاعب التدريب وفندق الإقامة قبل سفر بعثة الفريق، والذي لم يتحدد موعده بعد انتظارًا لظروف الطيران.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، في التاسعة مساء بعد غدٍ السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
الأهلي يسابق الزمن لحل أزمة السفر لتنزانيا
أجرى سمير عدلي المدير الاداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة اتصالات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية للوصول إلى حل لأزمة السفر المباشر إلى تنزانيا، لمواجهة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا.
ويواجه الأهلي، أزمة بسبب رحلته إلى تنزانيا، حيث أن خطوط الطيران المتاحة للسفر حتى الآن تجبر فريق الفريق على السفر فجر يوم 8 فبراير المقبل، وهو نفس اليوم المحدد لمباراته مع حرس الحدود في بطولة الدوري العام.
ويسعى الأهلي، لتأجيل مباراة الحدود، خاصةً أن خطوط الطيران، لا تتيح للأهلي فرصة أداء المباراة ثم السفر إلى تنزانيا، ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفضت طلب الأهلي، بتأجيل مباراته مع الحدود، بسبب ضغط المباريات.
ويحاول عدلي بالتنسيق مع سيد عبدالحفيظ، العثور علي خطوط طيران لرحلة عقب مواجهة الحرس خاصةً أن الرحلة الوحيدة المتاحة ستكون صباح يوم 8 فبراير والأخرى نفس التوقيت بعدها بـ 48 ساعة بمعني أن الأهلي لن يستطيع خوض سوي مران وحيد فقط هناك.
لاسارتي يجتمع بثلاثي الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني
عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع الثلاثي أيمن أشرف وكريم نيدفيد ومحمد شريف لاعبو الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وتحدث لاسارتي مع اللاعبين الثلاثة حول بعض الأمور الفنية، وأهمية المباراة المقبلة أمام سيمبا التنزاني، ومنحهم بعض التعليمات الفنية.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
تدريبات تأهيلية لشريف إكرامي في الأهلي
أدى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وقام حارس الأهلي بخوض تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، وخوض التدريبات بشكل منفرد.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٤ نقاط بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي ٢-٠ ،والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري ١-١.
علي لطفي يغيب عن تدريب الأهلي قبل مواجهة سيمبا
غاب علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
ويعاني حارس الأهلي من الإصابة في الكتف، تعرض لها في إحدى تدريبات الفريق الأحمر قبل المواجهة الماضية أمام وادي دجلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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