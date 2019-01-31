رياضة | المصري يعلن فشل ضم "شيكابالا" ورفض 55 مليون من بيراميدز لشراء إسلام عيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يعلن فشل ضم "شيكابالا" ورفض 55 مليون من بيراميدز لشراء إسلام عيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري فشل المفاوضات التي من أجل ضم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف .

وقال طارق هاشم في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد على اذاعة راديو هيتس: "نأسف لقرار الانسحاب من المفاوضات بسبب عدم التوصل لاتفاق مالي مناسب مع نادي الزمالك بالرغم من الاتفاق مع اللاعب على كل شئ فإن إدارة القلعة البيضاء تريد 8 ملايين جنيه وهو مبلغ كبير علينا "

وكشف طارق هاشم عن رفض عرض خيالي من بيراميدز لشراء إسلام عيسي ب55 مليون جنيه مؤكدًا أن سياسة مجلس الإدارة هو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وعدم التفريط في أي لاعب مهم وهذا القرار ينسحب أيضا بالإبقاء عليه حتي بعد نهاية الموسم.

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الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولن العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 27 نقطة

7- المصري البورسعيدي 25 نقطة

8- طلائع الجيش 24 نقطة

9- سموحة 24 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة