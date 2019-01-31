رياضة | ريال مدريد يرصد 100 مليون إسترليني لضم مهاجم إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرصد 100 مليون إسترليني لضم مهاجم إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمسك مسؤولو ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ورصد النادي الإسباني 100 مليون جنيه إسترليني من أجل حسم الصفقة قبل ساعات من غلق باب القيد الشتوي.
وذكرت صحيفة مترو الإنجليزية أن اليونايتد يحاول تقديم عرضا للاعب من أجل التوقيع على عقد جديد وضمان استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكان المهاجم الدولي الإنجليزي قريبا من الرحيل عن اليونايتد قبل رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق قبل أن تتجدد آماله مع الشياطين الحمر في وجود أولي غونار سولسشاير المدير الفني لمؤقت والذي يعتمد عليه بشكل أساسي في تشكيل اليونايتد.
وعلى الرغم أن اليونايتد يقدم راتبا أسبوعيا للاعب قدره 200 ألف جنيه إسترليني إلا أن ريال مدريد قدم عرضا بقيمة 250 ألف جنيه استرليني إسبوعيا للاعب، في محاولة لإقناعه بالرحيل.
ريال مدريد يخطط لضم نجم يوفنتوس
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز في التعاقد مع جواو كانسلو ظهير أيمن نادي يوفنتوس وذلك خلال الفترة المقبلة.
وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن بيريز يعلم جيداً بخطوة رحيل الظهير الأيسر مارسيلو للعب بجانب كريستيانو رونالدو في البيانكوري لذا؛ يدرس بقوة ضم كانسلو نظراً لحاجة الفريق إليه.
ويلعب كانسلو أيضاً كجناح وأصبح من العناصر العهامة في فريق أليجري، وأشارت الصحيفة الإسبانية أن كانسلو كان من بين اهتمامات برشلونة حيثُ أراد ضمه مقابل 60 مليون يورو.
يُذكر أن جواو كانسلو سبق له اللعب في صفوف بنفيكا وفالنسيا وقضى فترة إعارة مع إنتر ميلان وتعاقد معه يوفنتوس في الصيف الماضي.
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