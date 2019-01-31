رياضة | عودة الثلاثي المصاب للأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة الثلاثي المصاب للأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم الثلاثي حسام عاشور وصالح جمعة وأحمد الشيخ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى عاشور من الإصابة بالتواء في كاحل القدم، كما تعافى صالح من الإجهاء في العضلة الخلفية والضامة، فيما تعافى الشيخ من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، حيث ابتعد عن المشاركة مع الفريق منذ مباراة بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٤ نقاط بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي ٢-٠ ،والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري ١-١.

لاسارتي يجتمع بثلاثي الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع الثلاثي أيمن أشرف وكريم نيدفيد ومحمد شريف لاعبو الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث لاسارتي مع اللاعبين الثلاثة حول بعض الأمور الفنية، وأهمية المباراة المقبلة أمام سيمبا التنزاني، ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تدريبات تأهيلية لشريف إكرامي في الأهلي

أدى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام حارس الأهلي بخوض تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، وخوض التدريبات بشكل منفرد.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد ٤ نقاط بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي ٢-٠ ،والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري ١-١.

علي لطفي يغيب عن تدريب الأهلي قبل مواجهة سيمبا

غاب علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني حارس الأهلي من الإصابة في الكتف، تعرض لها في إحدى تدريبات الفريق الأحمر قبل المواجهة الماضية أمام وادي دجلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيبما التنزاني بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يبحث عن رحلة طيران لتنزانيا لتجنب أزمة مباراة حرس الحدود

كثف سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكره بالأهلي من جهوده خلال الساعات القليلة الماضية للوصول إلى حل لأزمة السفر المباشر إلى تنزانيا عقب مواجهة حرس الحدود المقرر لها 8 فبراير المقبل ضمن منافسات مسابقة الدورى .

ويواجه فريق الأهلي في رحلته إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا، في الجولة الرابعة من دوري رابطة الأبطال، والمحدد لها 12 فبراير القادم، حيث أنخطوط الطيران المتاحة للسفر حتى الآن تجبر فريق الأهلي على السفر فجر يوم 8 فبراير، وهو اليوم المحدد لمباراته مع حرس الحدود في بطولة الدور وعليه، لا بد من تأجيل تلك المباراة خاصة أن خطوط الطيران ما تزال لا تتيح للأهلي فرصة أداء المباراة ثم السفر إلى تنزانيا.

ويحاول عدلي بالتنسيق مع سيد عبدالحفيظ العثور علي خطوط طيران لرحلة عقب مواجهة الحرس خاصة أن الرحلة الوحيده المتاحه ستكون صباح يوم 8 فبراير والاخري نفس التوقيت بعدها ب48 ساعه بمعني أن الأهلي لن يستطيع خوض سوي مران وحيد فقط هناك.