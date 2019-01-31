رياضة | 21 منتخبا في المربع الذهبي لبطولات كأس آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 21 منتخبا في المربع الذهبي لبطولات كأس آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تبدأ مشاركات المنتخب الياباني في بطولات كأس آسيا، إلا في النسخة التاسعة التي استضافتها قطر 1988، ولكن "محاربي الساموراي" حققوا في 9 مشاركات لهم فقط ما لم يحققه غيرهم في عدد أكبر من المشاركات بالبطولة.

والقائمة التالية توضح أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل من النسخ 16 السابقة لكأس آسيا:

1956: كوريا ج، إسرائيل، هونغ كونغ، فيتنام.

1960: كوريا ج، إسرائيل، الصين، فيتنام.

1964: إسرائيل، الهند، كوريا.ج هونغ كونغ.

1968: إيران، بورما، إسرائيل، الصين.

1972: تايلاند، إيران، كوريا.ج، تايلاند.

1976: إيران، الكويت، الصين، العراق.

1980: الكويت، كوريا.ج، إيران كوريا.ش.

1984: سنغافورة، السعودية، الصين، الكويت.

1988: السعودية، كوريا.ج، إيران، الصين.

1992: اليابان، السعودية، الصين، الإمارات.

1996: السعودية، الإمارات، إيران، الكويت.

2000: اليابان، السعودية، كوريا.ج، الصين.

2004: اليابان، الصين، إيران، البحرين.

2007: العراق، السعودية، كوريا.ج، اليابان.

2011: اليابان، أستراليا، كوريا.ج، أوزبكستان.

2015: أستراليا، كوريا.ج، الإمارات، العراق.

2019: دون مباراة للمركز الثالث.