كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 21 منتخبا في المربع الذهبي لبطولات كأس آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1956: كوريا ج، إسرائيل، هونغ كونغ، فيتنام.
1960: كوريا ج، إسرائيل، الصين، فيتنام.
1964: إسرائيل، الهند، كوريا.ج هونغ كونغ.
1968: إيران، بورما، إسرائيل، الصين.
1972: تايلاند، إيران، كوريا.ج، تايلاند.
1976: إيران، الكويت، الصين، العراق.
1980: الكويت، كوريا.ج، إيران كوريا.ش.
1984: سنغافورة، السعودية، الصين، الكويت.
1988: السعودية، كوريا.ج، إيران، الصين.
1992: اليابان، السعودية، الصين، الإمارات.
1996: السعودية، الإمارات، إيران، الكويت.
2000: اليابان، السعودية، كوريا.ج، الصين.
2004: اليابان، الصين، إيران، البحرين.
2007: العراق، السعودية، كوريا.ج، اليابان.
2011: اليابان، أستراليا، كوريا.ج، أوزبكستان.
2015: أستراليا، كوريا.ج، الإمارات، العراق.
2019: دون مباراة للمركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | 21 منتخبا في المربع الذهبي لبطولات كأس آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.